В Одессе в годовщину трагедии 2 мая 2014 года задержали четырех человек

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Полиция задержала четырех человек в ходе мероприятий в Одессе, посвященных годовщине трагедии 2 мая 2014 года, когда в столкновениях с радикалами погибли 48 человек, сообщил во вторник начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Во вторник в Одессе проходят мероприятия памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили почти 50 человек. При этом жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии, уже дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о минировании.

"Сегодняшний день, как вы видите, проходит напряженно, мероприятия еще не закончены, на сейчас доставлено в райотделы полиции четыре человека для составления административных протоколов", — приводит слова Головина пресс-служба полиции. За какие нарушения задержаны граждане, не уточняется.

По его словам, полиция будет дежурить в усиленном режиме до утра среды, сейчас правоохранители не допускают скопления граждан.

Ранее полиция сообщала о задержании мужчины за неповиновение требованиям правоохранителей во время эвакуации людей с Куликова поля, когда было ложное сообщение о минировании Дома профсоюзов.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.