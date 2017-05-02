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В мире

Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми городах Греции

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (118)
17:0602.05.2017
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© РИА Новости . Геннадий МельникАкция Бессмертный полк в Афинах. Архивное фотоАкция Бессмертный полк в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости . Геннадий Мельник

АФИНЫ, 2 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. День Победы широко отметят в Греции — будут чествовать ветеранов войны, по восьми городам страны пройдет акция "Бессмертный полк", состоятся церемонии возложения венков к могилам погибших советских воинов и к памятникам, в Афинах и Коринфе состоятся праздничные концерты.

Кораблики, запущенные в Черное море участниками акции Кораблик Победы в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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День Победы на ТВ: военный парад, шествие "Бессмертного полка" и много кино

Участие в торжествах примут россияне, выходцы из всех республик бывшего Советского Союза — украинцы, казахи, армяне, вместе с ними намерены отметить День Победы и греки.

Наиболее масштабные мероприятия планируются в столице страны — Афинах. На военном союзническом кладбище в районе Фалиро 7 мая по инициативе военного атташата состоится возложение венков к могиле советского солдата Николая Шевеля, погибшего в 1944 году.

Шевель после побега из плена был в партизанском отряде греческого движения и погиб во время боев в Афинах. Никаких архивных данных о Шевеле не сохранилось. Известны только имя и фамилия солдата.

Шествие Региональной патриотической общественной организации Бессмертный полк Москва по Красной площади. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Экс-президент Черногории примет участие в шествии "Бессмертного полка"

В День Победы в посольстве России в Афинах будут чествовать ветеранов – для них организован прием. Сейчас в Афинах проживают трое ветеранов Великой Отечественной войны — участники боевых действий Анна Бумбуриди и Георгий Канаки и жительница блокадного Ленинграда Вера Ломакина.

В пригороде Афин муниципалитете Филис по инициативе местных властей 23 апреля была открыта памятная доска на могиле ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Кузнецовой-Цингелис.

Вечером 9 мая в районе Калифея состоится церемония возложения венков к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в 1941-1944 годах, а возле Русской посольской церкви пройдет акция "Открытый микрофон" — выступят ученики русских школ.

Акция Бессмертный полк в Париже. Архивное фото
© Фото : предоставлено организаторами акции
Во Франции в канун Дня победы пройдут шествия "Бессмертного полка"

В семь вечера в Афинах начнется памятное шествие "Бессмертный полк" — от Русской посольской церкви люди пройдут до центральной афинской площади Синтагма и памятника Неизвестному солдату, а затем к дворцу Заппион.

"Бессмертный полк" проходит в Афинах третий год. В прошлом году с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны пришли более 500 человек, в этом году ожидается еще больше участников.

На площади перед дворцом Заппион вечером состоится праздничный концерт по случаю Дня Победы. На большом экране покажут запись военного парада на Красной площади, затем выступят оркестр Военно-воздушных сил Греции и хор муниципалитета Афин, газета "Афинский курьер" представит специальный выпуск к празднику, состоится презентация диска "Песни Великой Победы", а завершится все праздничным салютом.

Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Вашингтоне дети исполнят песни времен Второй мировой войны

Помимо этого в Афинах готовятся две конференции: 3 мая пройдет круглый стол "72 года спустя: Европа после Нюрнбергского процесса", а 13 мая форум "Вторая мировая война: уроки исторической правды".

По традиции в Афинах проходит и акция "Георгиевская ленточка".

В северной столице Греции — Салониках сотрудники генерального консульства 9 мая возложат венки на союзническом кладбище в "Зейденлинк". Вечером в Салониках пройдет "Бессмертный полк".

Акция Бессмертный полк в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
В Вашингтоне более 600 человек примут участие в акции "Бессмертный полк"
В Македонии состоится также возложение венков к памятникам на месте захоронения и гибели трех советских солдат — участников греческого Сопротивления в поселке Месовуно муниципалитета Эордэи, к памятнику героям сопротивления в поселке Неа Санта, пройдут торжественные молебны на русских участках муниципального и союзнического кладбищ в районе Каламарья в Салониках.

В городе Ханья на Крите сотрудники военного атташата, почетного консульства России на Крите, мэрия города и соотечественники возложат венки к памятнику Неизвестному матросу, к обелиску "Русским морякам, погибшим у берегов острова Крит в период с 1887 года по 1911 год" и к обелиску "33 советским воинам, погибшим на Крите в войне с фашистской Германией".

В Ханье в День Победы пройдет и "Бессмертный полк".

© РИА Новости . Геннадий МельникМальчик раздает георгиевские ленточки на 9 мая в Афинах
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Мальчик раздает георгиевские ленточки на 9 мая в Афинах

"Не хуже, чем в Афинах"

Отметить День Победы готовятся и в других городах Греции.

В Александруполисе "Бессмертный полк" пройдет 7 мая. "У нас будет большой полк", — сообщил РИА Новости советник губернатора Санкт-Петербурга, советник мэра Александруполиса Константин Габаэридис.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Sputnik/Мирослав Ротарь
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"В Александруполисе в эти дни будет находиться большая делегация Санкт-Петербурга, и она также примет участие в акции. Утром состоится литургия в храме, приуроченная к Дню Победы, в 11 утра пройдет "Бессмертный полк". Участвовать будут и греки, местное население. Мы пригласили поучаствовать в "Бессмертном полку" всех, кто пережил оккупацию или участвовал в сопротивлении, воевал. Таких людей у нас большое количество, поэтому у нас будет большой полк, с участием не только соотечественников, но и греков с фотографиями своих близких, родственников", — сказал Габаэридис.

По его словам, полк пройдет до памятника русским солдатам, где митрополит Александруполиса проведет поминальную службу, пройдет возложение венков и цветов.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Вечером в новом муниципальном театре пройдет большой концерт с участием коллектива из Санкт-Петербурга "Морошка".

В течение дня будет проходить и акция "Георгиевская ленточка".

"Девятого мая мы будем помогать проведению "Бессмертного полка" в Салониках", — сказал Габаэридис.

Акция "Бессмертный полк" состоится в Кавале, Катерини, Лефкаде, Коринфе.

Георгиевские ленточки. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Сибирякова
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В Коринфе шествие "Бессмертного полка" начнется в семь вечера 9 мая на пешеходной улице Этникис Антистасис (Нацинального сопротивления) и пройдет до центральной площади, где установлен символ города — крылатый конь Пегас.

"Мы ожидаем, что придет человек 80", — сказала РИА Новости председатель общества "Дружба" Елена Иванова.

"Вечером на площади состоится концерт "Мы помним!" с участием филармонического оркестра мэрии Коринфа и музыкальной студии общества "Дружба". Оркестр будет играть музыку Микиса Теодоракиса. Мы будем исполнять песни военных лет. Мероприятия будут проходить до девяти вечера. Нас все поддерживают, и мэрия, и полиция. Все будет торжественно. Празднование Дня Победы у нас будет не хуже, чем в Афинах", — сказала Иванова.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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