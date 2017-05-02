С Куликова поля в Одессе вновь эвакуировали людей

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Людей вновь эвакуировали с Куликова поля в Одессе, где проходит церемония памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, из-за второго сообщения о минировании, передает корреспондент РИА Новости.

Полицейские на территории Куликова поля около 16.40 (совпадает с мск) сообщили о необходимости покинуть территорию для проведения специальных мероприятий из-за сообщения о минировании территории.

Пришедшие почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года негативно восприняли это. Однако в настоящее время все люди покинули территорию Куликова поля.