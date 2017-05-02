Трамп намерен изменить правила голосования в сенате

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Президент США республиканец Дональд Трамп считает необходимым изменить правила голосования в сенате, чтобы не зависеть от членов Демократической партии.

"Причина, по которой план обсуждается между демократами и республиканцами, в том, что нам нужно 60 голосов (в сенате), которых нет. Мы либо изберем больше сенаторов-республиканцев в 2018 году, либо сейчас поменяем правила до 51%", — написал Трамп в Twitter, имея в виду изменение процедуры принятия решений в сенате США путем перехода к голосованию простым большинством.

В настоящее время республиканцы в сенате имеют 52 места, демократы – 46, двое сенаторов формально независимы, но часто голосуют за предложения демократов.

Поддержка сената нужна Трампу по целому ряду ключевых вопросов, в том числе по принятию бюджета на 2018 финансовый год, который начинается с 1 октября 2017 года. При принятии поправок в бюджет на 2017 финансовый год администрации США пришлось пойти на некоторые уступки демократам, что вызывало недовольство президента. Тем не менее, в Белом доме назвали согласованный проект бюджета "хорошей сделкой", выразив надежду, что в бюджете-2018 будут отражены предложения, которые сейчас были отвергнуты.

В ноябре 2018 года в США пройдут выборы в палату представителей и в сенат, состав которого обновится на треть.