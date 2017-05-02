Меркель: Германия и Россия должны всегда продолжать диалог

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая – РИА Новости. Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы всегда должны прилагать усилия, чтобы поддержать диалог. Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю, Мы все-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему может научить", — сказала Меркель.