Путин назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США слухами

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал сообщения о якобы влиянии РФ на выборы в США ничем не подтвержденными слухами, которые используются во внутриполитической американской борьбе.

"Вы сослались на пример Соединенных Штатов, который никем и ничем не подтвержден. Это просто слухи, используемые во внутриполитической американской борьбе. И сразу из этого делаете на голом месте какие-то предположения в отношении европейских стран, в том числе и такой дружественной нам страны, как Германия. Но это по меньшей мере странно", — сказал Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, комментируя вопрос об обвинениях в адрес России во вмешательстве в избирательные процессы в зарубежных странах.