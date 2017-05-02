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В мире

СМИ: избранного спикера парламента Македонии не пускают в его кабинет

16:0502.05.2017
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© AFP 2017 / Robert Atanasovski Митинг у здания парламента в Скопье, Македония. Архивное фотоМитинг у здания парламента в Скопье, Македония. Архивное фото
© AFP 2017 / Robert Atanasovski

БЕЛГРАД, 2 мая — РИА Новости. Избранный оппозицией Македонии спикер Собрания (парламента) Талат Джафери не может получить печати и полномочия председателя заксобрания, так как кабинет заняли депутаты крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ, передает во вторник телеканал 24 Вести.

Президент Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Джафери, депутат крупнейшей албанской партии ДУИ, 27 апреля в нарушение регламента, но большинством оппозиционных депутатов, был избран новым председателем парламента Македонии.

Представители правящей партии ВМРО-ДПМНЕ не признали результатов голосования и во вторник заняли во главе с со спикером Трайко Веляноски кабинет, отказываясь передать Джафери печати и другие атрибуты полномочий председателя Собрания. Он и представители СМИ физически не могут попасть в кабинет спикера.

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкПолицейские охраняют здание парламента Македонии в Скопье во время акции протеста македонской оппозиции против амнистии высокопоставленных политиков и досрочных парламентских выборов. 2016 год
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Полицейские охраняют здание парламента Македонии в Скопье во время акции протеста македонской оппозиции против амнистии высокопоставленных политиков и досрочных парламентских выборов. 2016 год

"Депутаты ВМРО-ДПМНЕ во главе с предыдущим председателем парламента Трайко Веляноски собрались в кабинете. Парламентарий и экс-глава МИД Антонио Милошоски оттуда заявил, что Македонии не нужен нелегитимный председатель парламента, нелегитимное правительство и параллельные органы власти, которые могут привести к ущербу для страны и непоправимым последствиям", — передает телеканал.

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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Печати председателя Собрания нужны Джафери, чтобы подать официальный запрос президенту на выдачу мандата для формирование нового правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) и его коалиционным партнерам — партиям албанского нацменьшинства.

Джафери ранее заявил, что президент Македонии Георге Иванов должен в десятидневный срок дать парламентскому большинству мандат на формирование правительства, в противном случае совершит уголовное преступление.

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая до сих пор ВМРО-ДПМНЕ (лидер экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.

Вид на город Скопье. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Поводом для этого служит характер соглашения ("тиранская платформа") Заева с албанцами, в результате чего в случае, если социал-демократы возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

Джафери — бывший офицер македонской армии, перешел в ходе этнического конфликта 2001 года в Македонии на сторону соотечественников-сепаратистов. Он был активным полевым командиром албанской Армии национального освобождения (АНО), по окончании боевых действий в 2002 году избран депутатом парламента. В 2004-2006 годах занимал пост замминистра обороны, с 2013 по 2014 годы возглавлял минобороны республики, остальное время являлся парламентарием.

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