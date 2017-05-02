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В мире

ЦИК Киргизии: срок на посту президента может не совпадать с конституционным

15:3902.05.2017
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© РИА Новости . Табылды КадырбековПерейти в фотобанкПрезидент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фотоПрезидент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 2 мая – РИА Новости. Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова считает, что президент страны может занимать этот пост как больше, так и меньше закрепленного в конституции шестилетнего срока.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что выборы президента пройдут 19 ноября в соответствии с законом о выборах. Но в апреле оппозиционная фракция "Ата-Мекен" Жогорку Кенеша выступила с заявлением, что отведенный конституцией шестилетний срок пребывания Атамбаева в должности президента истекает 1 декабря 2017 года. Оппозиция потребовала изменить дату проведения выборов на более раннюю, с тем условием, что все выборные процедуры, включая вероятный второй тур и церемонию инаугурации, должны завершиться до 1 декабря. Оппозиция считает, что в противном случае в стране возникнет "правовая коллизия".

"Если остановиться на дате 1 декабря, то для нас такой проблемы нет. По 61 статье конституции президент избирается на шестилетний срок. Срок обозначен для того, чтобы определить обязательность избрания президента каждые шесть лет. Срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания", — сказала глава ЦИК во вторник во время парламентских слушаний по изменению закона о выборах.

Однако лидер фракции "Ата-Мекен" Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что по конституции президент избирается на шестилетний срок, и заявил о недопустимости каких-либо интерпретаций нормы Основного закона, которая "не содержит никаких оговорок". Как заявили во фракции, "все понимают, что у президента Атамбаева дедлайн 1 декабря и ни секундой позже".

Правящая президентская Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) также полагает, что выборы нужно провести в более ранний срок. Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов внес предложение о проведении выборов президента в третье воскресенье октября, то есть 15 октября.

Президентская гонка в Киргизии фактически стартовала в феврале, после того как ряд политических партий заявили о выдвижении своих кандидатов. Эксперты полагают, что она будет напряженной и за высший государственный пост будут бороться не менее 15 претендентов. В 2011 году на пост президента претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата получили только 23 участника гонки. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен готовить себе преемника.

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