Российские офицеры провели "уроки мужества" для армянских школьников

Военнослужащие во время тренировки к Параду Победы. Архивное фото

Военнослужащие во время тренировки к Параду Победы. Архивное фото

ЕРЕВАН, 2 мая – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Офицеры российской военной базы в Армении в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне провели "уроки мужества" с учениками школ Минобороны России в республике, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

Занятия с детьми военнослужащих прошли в Гюмрийском гарнизоне военного городка "Большая крепость" на мемориальном комплексе "Воинской Славы" и в музее истории воинской части.

"На уроке истории для школьников выступили ветераны войны, офицеры российской военной базы и педагоги с рассказами о подвигах советских солдат, одержавших великую Победу в войне с фашизмом в 1941-1945 годах", — говорится в сообщении пресс-службы.

В библиотеке музея ученики побеседовали с ветеранами, посмотрели документальные фильмы, узнав о событиях начала войны и оккупации немецкими войсками стран Европы и регионов СССР.

До 9 мая в школах Минобороны РФ в Гюмри и Ереване открыты творческие мастерские, где проводится конкурс по изготовлению ярких и оригинальных открыток и стенгазет, посвященных празднованию Победы, которые будут торжественно вручены ветеранам в День Победы.

"Лучшие школьники, занявшие призовые места в написании сочинений о Великой Отечественной войне и ее героях, примут участие в торжественных мероприятиях и всероссийской акции "Бессмертный полк" в Ереване", — отметили в пресс-службе.