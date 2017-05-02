В МИД советуют Украине ознакомиться с решением суда по искам Киева к Москве

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. МИД России рекомендует украинской стороне внимательно ознакомиться с решением Международного суда по искам Киева к Москве, прежде чем заявлять о своей победе.
"Обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашенного 19 апреля решения Международного суда по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В них данное решение объявляется "несомненной победой", "успехом" Киева, поскольку суд, по словам украинской стороны, якобы потребовал от России "прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма", "отменить решение о закрытии Меджлиса крымско-татарского народа" и так далее", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, распространенном во вторник.
"Создается впечатление, что украинские официальные лица теперь "на автомате" зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения Международным судом, без какого-либо учета того, что на самом деле постановил суд. Призываем их найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения", — подчеркивает МИД РФ.
В ведомстве напомнили, что Международный суд на данном этапе признал неправдоподобными обвинения Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.