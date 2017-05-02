Бельгия не направит торговую миссию в Саудовскую Аравию

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия не направит торгово-экономическую миссию в Саудовскую Аравию до тех пор, пока власти этой страны не обеспечат соблюдение прав женщин, равных с мужчинами, заявил во вторник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Считаю, что экономической миссии федерального правительства в Саудовской Аравии не будет до тех пор, пока мы не увидим каких-либо изменений в ситуации равенства между мужчинами и женщинами", — сказал он, выступая в комиссии парламента Бельгии по иностранным делам.

Как сообщает агентство Belga, министр высказался также за проведение странами-членами Евросоюза дискуссии о возможности введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию.

Оппозиционная социалистическая партия бельгийской Валлонии ранее потребовала отставки Дидье Рейндерса по итогам голосования представителя Бельгии в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС). Девятнадцатого апреля этот один из основных органов ООН в результате тайного голосования выдал Саудовской Аравии мандат на председательство в 2018–2022 годах в комиссии ООН по защите прав женщин. Между тем, Саудовская Аравия известна крайне жесткими ограничениями женщин в правах, которым среди прочего запрещено водить автомобиль.

Сожаление в связи с решением представителя Бельгии в ЭКОСОС выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, со своей стороны, также высказал сожаление, заявив при этом, что "лично не был в курсе вопроса голосования", однако в оппозиции подвергли сомнению это его утверждение.