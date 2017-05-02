В Брюсселе прошла акция памяти жертв трагедии 2 мая в Одессе

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Очередную акцию в память о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек, провели во вторник на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе проживающие в Бельгии выходцы из России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.

В организованной депутатом ЕП от Латвии Татьяной Жданок акции приняли участие около 20 человек, в том числе несколько сотрудников институтов ЕС. Собравшиеся держали в руках фотографии с места трагедии, а на их одеждах были прикреплены значки с надписью "Remember Odessa. Stop fascism" (Помните Одессу. Остановите фашизм). Аналогичные надписи были и на воздушных шариках, с которыми пришли на акцию ее участники.

В конце февраля Жданок организовала в Европарламенте слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?". Участники мероприятия тогда выразили обеспокоенность отсутствием официальных результатов расследований эти преступлений. По словам Жданок, она 17 раз предпринимала попытку включить в повестку ЕП обсуждение ситуации с расследованиями в рамках дебатов по Украине.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.