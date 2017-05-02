Ложная тревога: сотни людей эвакуировали с Куликова поля в Одессе

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Траурные мероприятия в Одессе едва не оказались под угрозой срыва. Неизвестный сообщил о минировании Дома профсоюзов на Куликовом поле, после чего полицейские эвакуировали собравшихся.

Усиленные меры безопасности

С утра жители Одессы приносили на Куликово поле цветы, чтобы почтить память погибших в столкновениях и при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году. В 14.00 в городе начался траурный митинг.

Площадь Куликово поле была перекрыта с самого утра, попасть на нее можно было только через один вход с металлоискателями. Силовики проверяли желающих пройти на наличие запрещенной символики, в том числе коммунистической.

Как сообщили в полиции, у одной женщины изъяли георгиевскую ленточку. Пропустили ли после этого "нарушительницу" на Куликово поле, не уточняется.

В 12.35 полиция получила сообщение о том, что Дом профсоюзов заминирован. Людей с площади эвакуировали, на место прибыли взрывотехники, спасатели и оперативники.

Через некоторое время информация о бомбе не подтвердилась, и вход на Куликово поле опять открыли.

По данным полиции, во время эвакуации силовики задержали одного человека за злостное неповиновение работникам полиции.

Кроме того, поступили два сигнала о минировании в Одессе двух местных вузов — Национального университета имени Мечникова и Одесского Национального политехнического университета. После проверки этих сообщений никаких следов взрывчатки силовики не обнаружили.

"Возлагать цветы под ружьем"

Усиленные меры безопасности возмутили одесситов.

"Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин.

Недовольство высказывали и другие пришедшие.

В Службе безопасности Украины рассказали, что силовики задержали группу одесситов, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий и провокаций.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе. Оперативники спецслужбы со спецподразделением "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве не стали уточнять число задержанных. Детали обвинений также не разглашаются.

Трагедия 2 мая

Потасовки между активистами "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также радикалами "евромайдана", начавшиеся 2 мая 2014 года на Греческой площади, привели к разгрому палаточного городка на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

По официальным данным, в беспорядках пострадали более 250 человек, из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, в столкновениях на Греческой площади — еще шестеро.

Расследование трагедии продолжается до сих пор.

Дело против правоохранителей тормозит то, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия. По данным Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают.

Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.

Правоохранители отмечают, что многие улики утеряны. Между тем украинские власти, в частности генеральный прокурор Юрий Луценко, не раз говорили о "существенных подвижках" в расследовании, однако никаких новых фактов так и не представили.

Кроме того, из-за смены коллегии судей процесс пришлось начинать заново.

"Я так думаю, что кому-то просто невыгодно, чтобы всплыла правда. К сожалению, уже три года матери погибших ходят и добиваются, три года некоторых из них не признают потерпевшими. Следователи заявляют, что многие улики потеряны, в самом Доме профсоюзов сейчас уже идет ремонт. Поэтому о каком расследовании можно говорить? Полиция говорит, что в интересах следствия ход расследования не разглашается", — рассказала РИА Новости глава "Совета матерей 2 мая" Виктория Мачулко.

В день годовщины трагедии партия "Оппозиционный блок" заявила, что трех депутатов Одесского областного совета вызвали на допрос.

"Сегодня, несмотря на официальный день траура в Одессе и общегосударственный выходной день, сразу трех депутатов Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" — Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко — вызвали на допрос в рамках уголовного производства… Это уголовное производство касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле", — говорится в сообщении Одесской областной ячейки "Оппозиционного блока" в Facebook.

В партии утверждают, что депутатов доставили в полицию, чтобы они "не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая".

"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это "Правый сектор"*, то ли "Автомайдан" (украинская праворадикальная структура — ред.), — непонятно. Они вручили мне повестку… явиться сегодня в 09.00 в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", — цитирует партия слова Барановского.

В ячейке "Оппозиционного блока" считают, что таким способом власть "давит на оппозицию".

* Террористическая группировка "Правый сектор" запрещена в России.