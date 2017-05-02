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В мире

Ложная тревога: сотни людей эвакуировали с Куликова поля в Одессе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (33)
15:0002.05.2017
(обновлено: 15:04 02.05.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Траурные мероприятия в Одессе едва не оказались под угрозой срыва. Неизвестный сообщил о минировании Дома профсоюзов на Куликовом поле, после чего полицейские эвакуировали собравшихся.

Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года, архивное фото
© РИА Новости
Мнение: одесситы никогда не забудут и не простят Киеву события 2 мая
С утра жители Одессы приносили на Куликово поле цветы, чтобы почтить память погибших в столкновениях и при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году. В 14.00 в городе начался траурный митинг.

Усиленные меры безопасности

Площадь Куликово поле была перекрыта с самого утра, попасть на нее можно было только через один вход с металлоискателями. Силовики проверяли желающих пройти на наличие запрещенной символики, в том числе коммунистической.

Как сообщили в полиции, у одной женщины изъяли георгиевскую ленточку. Пропустили ли после этого "нарушительницу" на Куликово поле, не уточняется.

В 12.35 полиция получила сообщение о том, что Дом профсоюзов заминирован. Людей с площади эвакуировали, на место прибыли взрывотехники, спасатели и оперативники.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Трех депутатов Одесского облсовета вызвали на допрос по делу 2 мая
Через некоторое время информация о бомбе не подтвердилась, и вход на Куликово поле опять открыли.

По данным полиции, во время эвакуации силовики задержали одного человека за злостное неповиновение работникам полиции.

Кроме того, поступили два сигнала о минировании в Одессе двух местных вузов — Национального университета имени Мечникова и Одесского Национального политехнического университета. После проверки этих сообщений никаких следов взрывчатки силовики не обнаружили.

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

"Возлагать цветы под ружьем"

Усиленные меры безопасности возмутили одесситов.

"Возлагать цветы под ружьем. Но ничего, Бог один, он все видит", — сказала одна из пришедших женщин.

Недовольство высказывали и другие пришедшие.

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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В Одессе задержали группу людей по подозрению в подготовке теракта
В Службе безопасности Украины рассказали, что силовики задержали группу одесситов, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий и провокаций.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений на майские праздники, а также годовщине трагических событий 2 мая 2014 года в городе. Оперативники спецслужбы со спецподразделением "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве не стали уточнять число задержанных. Детали обвинений также не разглашаются.

Трагедия 2 мая

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Потасовки между активистами "антимайдана" и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также радикалами "евромайдана", начавшиеся 2 мая 2014 года на Греческой площади, привели к разгрому палаточного городка на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

По официальным данным, в беспорядках пострадали более 250 человек, из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, в столкновениях на Греческой площади — еще шестеро.

Расследование трагедии продолжается до сих пор.

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог об одесской трагедии: нет сложности выявить убийц
Дело против правоохранителей тормозит то, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия. По данным Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают.

Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.

Правоохранители отмечают, что многие улики утеряны. Между тем украинские власти, в частности генеральный прокурор Юрий Луценко, не раз говорили о "существенных подвижках" в расследовании, однако никаких новых фактов так и не представили.

Кроме того, из-за смены коллегии судей процесс пришлось начинать заново.

Акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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"Я так думаю, что кому-то просто невыгодно, чтобы всплыла правда. К сожалению, уже три года матери погибших ходят и добиваются, три года некоторых из них не признают потерпевшими. Следователи заявляют, что многие улики потеряны, в самом Доме профсоюзов сейчас уже идет ремонт. Поэтому о каком расследовании можно говорить? Полиция говорит, что в интересах следствия ход расследования не разглашается", — рассказала РИА Новости глава "Совета матерей 2 мая" Виктория Мачулко.

В день годовщины трагедии партия "Оппозиционный блок" заявила, что трех депутатов Одесского областного совета вызвали на допрос.

"Сегодня, несмотря на официальный день траура в Одессе и общегосударственный выходной день, сразу трех депутатов Одесского областного совета от "Оппозиционного блока" — Виктора Баранского, Виталия Саутенкова и Александра Адзеленко — вызвали на допрос в рамках уголовного производства… Это уголовное производство касается расследования гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле", — говорится в сообщении Одесской областной ячейки "Оппозиционного блока" в Facebook.

В партии утверждают, что депутатов доставили в полицию, чтобы они "не смогли отдать дань памяти жертвам 2 мая".

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© РИА Новости . Валерий Мельников
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"По дороге в мужской монастырь на молебен в память о жертвах трагедии меня остановила полиция совместно с представителями радикальных организаций, то ли это "Правый сектор"*, то ли "Автомайдан" (украинская праворадикальная структура — ред.), — непонятно. Они вручили мне повестку… явиться сегодня в 09.00 в следственное управление УВД области на допрос по делу 2 мая", — цитирует партия слова Барановского.

В ячейке "Оппозиционного блока" считают, что таким способом власть "давит на оппозицию".

* Террористическая группировка "Правый сектор" запрещена в России.

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