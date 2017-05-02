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В мире

Советская власть в Венесуэле: президент Мадуро переписывает конституцию

15:1502.05.2017
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© AFP 2017 / Juan BarretoГраффити с изображением Уго Чавеса в Каракасе, ВенесуэлаГраффити с изображением Уго Чавеса в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Juan Barreto

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен переписать конституцию страны — и ради этой цели созвать Учредительное собрание, в состав которого войдут представители местных органов самоуправления, известных как советы. В Каракасе надеются, что жители страны примут новую электоральную формулу, по которой высшее законодательное собрание будет избираться без участия партий. В оппозиции "беспартийные выборы" назвали "попыткой государственного переворота" и призвали к акциям неповиновения.

© REUTERS / Miraflores PalaceПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время еженедельного телевизионного выступления. 30 апреля 2017
© REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время еженедельного телевизионного выступления. 30 апреля 2017

Учредительное собрание в стране строящегося социализма

Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
© AP Photo / Ariana Cubillos
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Со времени прихода к власти в Венесуэле радикальных левых в 1999 году правительство не раз выражало сомнения в эффективности партийной демократии. В пику сложившимся демократическим институтам чависты — сторонники предшественника Мадуро Уго Чавеса — создали в Венесуэле систему местных коммунальных советов, число которых к 2017 году достигло 1500. Местные органы власти в Каракасе считаются более легитимными, чем общенациональное представительство. Потому после поражения чавистов на парламентских выборах в 2015 году Мадуро создал Коммунальный парламент, в состав которого вошли представители местных советов. Собрание начало свою работу одновременно с "настоящим" парламентом — и поблизости от него.

В 2017 году власти Венесуэлы вновь возвратились к идее советской демократии, действующей на беспартийной основе. Мадуро предлагает местным советам, трудовым объединениям и организациям этнических меньшинств ключевую роль в будущем Учредительном собрании на основании системы квот. По проекту венесуэльского правительства 50% будущих депутатов будут избираться от местных советов, трудовых организаций и социальных объединений. Вторую половину изберут сами венесуэльцы по мажоритарному принципу — по преимуществу из местных активистов.

Учредительное собрание в версии Николаса Мадуро может стать самым необычным парламентом из ныне существующих. Президент-социалист обещает гарантированное представительство всем группам социально обездоленных, так что даже инвалиды получат депутатов, избранных от их имени. Мадуро также обещает парламентариев от феминисток.

© AFP 2017 / Federico ParraСотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017 / Federico Parra
Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

Остановить государственный переворот

Вид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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Объединенная оппозиция Венесуэлы, возглавляемая экс-кандидатом в президенты Энрике Каприлесом и спикером парламента Хулио Борхесом, заявила о попытке государственного переворота. Глава законодательного собрания называет действия Мадуро мошенничеством, считая, что тот собирается призвать во власть "такой состав Учредительной ассамблеи, который никогда не был бы избран демократическим путем". Каприлес, уступивший Мадуро на выборах 2013 года чуть более 1%, видит в конституционной реформе "безумие", которому необходимо "помешать". Это значит: оппозиция готова выйти на улицы.

Мнения юристов насчет мер, предлагаемых Мадуро, расходятся. Сторонники правительства указывают на то, что возможность созыва Учредительного собрания предусматривается статьей 347 действующей конституции страны. В оппозиции указывают, что избрание высшего законодательного органа требует проведения предварительного референдума. В Каракасе к плебисциту, судя по всему, не готовы.

Зато как власти, так и их принципиальные противники не останавливаются перед тем, чтобы пустить в ход силу. Акции протеста против Мадуро не утихают уже на протяжении нескольких лет. Столкновения между силами правопорядка и оппозицией, поставившие рекорд по числу участников осенью прошлого года, в апреле 2017 года унесли жизни 28 человек.

Экономический кризис достиг экватора

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Венесуэла решит свои проблемы без вмешательства извне, заявили в МИД России
В относительно небольшой стране поблизости от экватора (население Венесуэлы составляет 31 миллион человек) экономический  кризис продолжается с 2014 года. Падение уровня жизни, традиционно зависимого от нефтяных цен, усугубилось в 2016-м, когда Каракас недосчитался 18% своего национального ВВП. Одновременно со схлопыванием производства галопирует инфляция, составившая между декабрем и февралем 932%. 

Исторически Венесуэла — страна, извлекающая из нефтяных скважин более 90% своего экспорта. В этом отношении правительство леворадикалов находится в том же положении, что и его правые предшественники. Однако выполнить традиционную для левых программу по замещению импорта и диверсификации экономики (с такой выступал, к примеру, Фидель Кастро на Кубе) чавистам не удается. А волатильные нефтяные котировки стабильно играют на понижение с наследниками Уго Чавеса.

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