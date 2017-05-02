МВД Грузии считает визит в Тбилиси "Ночных волков" нежелательным

ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Визит в Грузию российских байкеров из клуба "Ночные волки" ко Дню Победы нежелателен и неприемлем для большой части населения страны, считает заместитель главы МВД страны Шалва Хуцишвили.

Ранее в МВД заявили, что в ведомстве создана специальная комиссия, которая проконтролирует планируемую акцию "Ночных волков". Акция байкеров "Дороги Победы — на Берлин" стартовала 27 апреля из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Байкеры уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь, Варшаву и Вроцлав. Далее маршрут лежит через Будапешт, Братиславу, Прагу, Дрезден и Берлин.

"Граница Грузии максимально открыта для туристов и иностранных граждан, которые посещают нашу страну с учетом нашего законодательства и не посещали оккупированные территории с нарушением закона… Что касается визита "Ночных волков" в Грузию и их анонсированное участие в перформансе к 9 мая, необходимо учесть, что в прошлом году подобная акция вызвала бурную реакцию и недовольство у населения и место имели определенные инциденты", — заявил Хуцишвили журналистам.

По его словам, "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не отвечает духу праздника". "Следовательно, мы считаем нежелательным визит российских байкеров в Грузию", — добавил замминистра.