В Одессе на Куликовом поле проходит митинг в годовщину трагедии 2 мая

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники полиции во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. На Куликовом поле в Одессе проходит митинг в память жертв трагедии 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

На площади у Дома профсоюзов собрались несколько сотен человек. Они периодически скандируют "Не забудем, не простим", читают стихи в память жертв трагедии. По их словам, им запретили приносить фотографии погибших и баннеры. Кроме того, митинг проходит без звуковой техники.

Матери погибших выпустили черные шары, участники акции перечислили имена жертв пожара в Доме профсоюзов. Перед этим на Куликовом поле прошел молебен.

В начале акции стало известно, что те, кто должен был проводить митинг, сейчас находятся в управлении СБУ. Ранее Служба безопасности заявляла, что задержала группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций", но имен не называла.

Днем 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки сторонников "антимайдана" с футбольными "ультрас" и радикалами, затем они переросли в беспорядки на Куликовом поле и закончились поджогом Дома профсоюзов. При пожаре погибли 42 человека, в столкновениях на Греческой площади — еще шестеро. За три года власти так и не смогли завершить расследование трагедии.