В Португалии двух испанских туристов унесло гигантской волной в море

МАДРИД, 2 мая – РИА Новости. Два испанских туриста, супружеская пара 77 и 75 лет, погибли в Португалии – их смыло в море гигантской волной, сообщает португальский институт спасения терпящих бедствие на море (Instituto de Socorros a Náufrago, ISN).

ЧП произошло, когда супруги гуляли около волнореза на пляже Назере (округ Лейрия).

Это не единственная трагедия, которая произошла на море 1 мая в Португалии. Еще два человека – мужчина и женщина, оба португальцы – утонули в море. 31-летний мужчина бросился в воду в Кошта-да-Капарика (Лиссабонский регион), чтобы спасти двух человек. Причиной смерти стал кардиореспираторный коллапс — острая сердечная и дыхательная недостаточность. Он умер в больнице. Люди, которым он пытался оказать помощь, выжили. 60-летняя женщина утонула в Повуа-ди-Варзин (Большой Порту). Она вместе с супругом заплыла слишком далеко и не смогла выбраться.