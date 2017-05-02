В Литве появятся зоны для загара только для мужчин

ВИЛЬНЮС, 2 мая — РИА Новости. Самоуправление литовского города Неринги решило обустроить на четырех пляжах точки для загара, предназначенные исключительно для мужчин, сообщило во вторник издание Lietuvos zinios.

"С лета этого года на четырех пляжах в Ниде, Прейле, Первалке и Юодкранте, находящихся под присмотром самоуправления города Неринги, появятся зоны для загара, предназначенные для мужчин", — говорится в сообщении.

По данным издания, такое решение было принято на основании заявления от службы по равным правам, поскольку зон для загара для мужчин в Неринге нет, в отличие от зон для нудистов и женщин.

"Служба получила жалобу от одного мужчины о возможной дискриминации пола на основании того, что женские зоны на всех четырех пляжах обустроены", — говорится в статье.

Директор администрации самоуправления Неринги Альгимантас Вишняускас считает, что часть официальных общих пляжей придется отдать под зоны для мужчин, однако работа с документами по этому вопросу может занять массу времени.

"Мы осуществим указания службы по равным правам, так как в обратном случае мы окажемся в суде. Мы считаем, что оборудовать такие зоны можно без проблем, так как пляжи на Куршской косе не слишком загружены, как, скажем, в Паланге или Швянтойи. Кроме того, средств из бюджета также не потребуется", — цитирует издание слова Вишняускаса.