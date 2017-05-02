В Македонии оппозиция пригрозила президенту импичментом

БЕЛГРАД, 2 мая – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов должен в десятидневный срок дать парламентскому большинству мандат на формирование правительства, в противном случае совершит уголовное преступление, заявил лидер албанской партии ДУИ Талат Джафери.

Сам Джафери находится в оппозиции к действующему президенту, 27 апреля он был в нарушение регламента, но большинством депутатов избран новым председателем парламента Македонии.

"Если президент Иванов в срок 10 дней не предоставит парламентскому большинству мандат на формирование правительства, речь будет идти об уголовном преступлении. Он обязан это сделать, потому что конституция и законы такого бездействия не знают", — заявил Джафери в интервью хорватскому телеканалу HRT.

Иначе, по его словам, Иванову грозит импичмент.

"Если этого не произойдет, парламент может инициировать процесс его отзыва, но для этого нужно большинство в две трети парламента, которого на данный момент нет", — сообщил Джафери.

Про себя политик сказал, что является "законным и легитимным председателем македонского парламента с учетом того, что такое решение было принято большинством депутатов 27 апреля".

Македония переживает длительный политический кризис, усугубившийся после парламентских выборов 11 декабря 2016 года. Правившая до сих пор ВМРО-ДПМНЕ (лидер экс-премьер Никола Груевский) не может сформировать парламентское большинство, а оппозиционный Социал-демократический союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева договорился о большинстве с партиями албанского национального меньшинства, но президент Иванов до сих пор отказывался вручить Заеву мандат на формирование правительства.

Поводом для этого служит характер соглашения ("тиранская платформа") Заева с албанцами, в результате чего в случае, если социалисты возглавят правительство, страну ждут значительные изменения законодательства в пользу албанского нацменьшинства.

В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что реализация платформы СДСМ предполагает изменения в конституции республики Македония, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

В настоящий момент правительство Македонии носит временный характер, а техническим премьером является Эмил Димитриев (ВМРО-ДМПНЕ).