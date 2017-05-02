Еврокомиссия обнародует "юридические инструменты" по Brexit 3 мая

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия одобрит и обнародует в среду, 3 мая, "юридические инструменты" для ведения переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщил во вторник официальный представитель коллегии еврокомиссаров Маргаритис Схинас.

"Мы трансформируем политические рамки, одобренные лидерами ЕС в субботу, в конкретные инструменты для ведения переговоров. Это так называемые "юридические инструменты" от имени 27 стран-членов ЕС, они будут одобрены коллегией и мы их опубликуем", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По словам Схинаса, ожидается, что 22 мая переговорный мандат Еврокомиссии одобрит Совет ЕС.

Коллегия еврокомиссаров планирует начать переговоры по Brexit после парламентских выборов в Великобритании 8 июня.

Проект политических директив к переговорам по Brexit первоначально представил 31 марта председатель Европейского совета Дональд Туск. Основными приоритетами в документе обозначены обеспечение гарантий прав граждан стран ЕС и Великобритании, финансовые условия Brexit и решение пограничных вопросов, связанных с Ирландией и Гибралтаром.

Британский премьер Мэй 29 марта официально запустила процесс выхода Великобритании из ЕС, передав Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — ровно через два года после запуска Brexit.