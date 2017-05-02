В Бангкоке из больницы выписали четырех россиян после ЧП в самолете

БАНГКОК, 2 мая – РИА Новости. Четверо россиян, пострадавших в понедельник в результате турбулентности во время полета из Москвы в Бангкок рейсом "Аэрофлота", выписаны из бангкокской больницы Самитивет Синаккарин, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Из 15 россиян, проходивших лечение в больнице, во вторник в медучреждении остаются 11 человек, добавил дипломат.

"Восемь человек из этого количества прооперированы, все операции прошли успешно, врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное", — сказал агентству консул.

По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 27 человек — 24 россиянина и трое подданных Таиланда.