Эксперт опасается, что испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Старший аналитик по вопросам обороны американского исследовательского центра RAND Брюс Беннет считает, что ядерные испытания Северной Кореи могут привести к извержению вулкана Пэктусан на границе КНДР и Китая, передает телеканал CNN.

Беннет считает, что "если Северная Корея протестируют что-то достаточно большое", это может спровоцировать извержение Пэктусана. "Это извержение может быть огромным и привести к гибели тысяч, если не десятков тысяч, жителей Китая и КНДР. Мы не знаем, спровоцирует ли его большее ядерное испытание, но это возможно", — сказал Беннет. Он добавил, что в течение многих лет китайцы обеспокоены, что действия КНДР приведут к извержению вулкана.

По мнению лектора по географии и экологическим опасностям Кингс-колледжа в Лондоне Эми Донован, ядерное испытание, как, например, проведенное КНДР в сентябре 2016 года, мощностью 10 килотонн, не может привести к извержению вулкана. Беннет считает, что если мощность достигнет 50-100 килотонн, это может стать причиной серьезных разрушений.

Вулканолог Аризонского университета считает, что в широком смысле испытание ядерной бомбы может спровоцировать извержение вулкана, однако, вулканология — "молодая наука и ученые не многое знают о причинах извержения вулканов, чтобы утверждать, что это возможно".

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.