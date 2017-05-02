Эксперт опасается, что испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Старший аналитик по вопросам обороны американского исследовательского центра RAND Брюс Беннет считает, что ядерные испытания Северной Кореи могут привести к извержению вулкана Пэктусан на границе КНДР и Китая, передает телеканал CNN.
По мнению лектора по географии и экологическим опасностям Кингс-колледжа в Лондоне Эми Донован, ядерное испытание, как, например, проведенное КНДР в сентябре 2016 года, мощностью 10 килотонн, не может привести к извержению вулкана. Беннет считает, что если мощность достигнет 50-100 килотонн, это может стать причиной серьезных разрушений.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.