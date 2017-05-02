Премьер Эстонии назвал Россию одной из главных угроз безопасности

ТАЛЛИН, 2 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник представил на заседании парламента проект основ политики безопасности республики, при этом он заявил о росте "возросшей военной активности" России, сообщила пресс-служба кабмина.

© Flickr / U.S. Department of Defense НАТО посчитала, сколько раз ВВС "поднимались по тревоге" из-за России Ратас отметил, что в проекте более четко указана важность роли каждого в обеспечении общей безопасности, и в нем большое внимание уделяется зависимости успеха Эстонии от региональных или глобальных событий.

"Безопасность – это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги, на атмосферу безопасности сегодняшнего дня влияют не только танки и самолеты, но и киберпространство, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Строительство системы противодействия таким рискам требует вклада каждого из нас, сотрудничества всего общества", – сказал премьер.

Ратас охарактеризовал ситуацию с безопасностью Эстонии, цели политики безопасности, вызовы и риски. "На безопасность Эстонии влияют жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России", — заявил премьер.

По его словам, основы политики безопасности опираются на гражданскую активность и гражданское общество. "Фундамент нашего благополучия и безопасности построен на семье и безопасном родном крае. Наша безопасность надежнее в тесно связанном обществе: это внимательное и заботливое общество с активными членами", — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для его восточного фланга.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.