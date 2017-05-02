Немецкие эксперты рассказали о контексте встречи Меркель и Путина

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переговоры федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным 2 мая в Сочи пройдут в преддверии назначенных на 24 сентября выборов в немецкий бундестаг, в результате чего Меркель будет скорее озабочена впечатлением, которое произведет встреча на ее соотечественников, чем реальными договоренностями с Москвой, отношения с которой остаются обремененными украинской тематикой, заявили РИА Новости немецкие политологи.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил ранее, что первый за два года визит Меркель в Россию связан с подготовкой саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, немецкая сторона планирует обсудить на встрече "актуальные внешнеполитические проблемы, конечно, конфликт на Украине, а также войну в Сирии". Также Зайберт заявил, что не исключает, что "ситуация в Ливии может стать темой" переговоров лидеров России и ФРГ.

"Она (Меркель) была несколько раз в Сочи в прошлом. Сейчас это, так сказать, полностью подходящее место для переговоров, которые хочет провести канцлер и которые будут тесно связаны с подготовкой саммита G20 в этом году. Но я сказал, что и другие актуальные политические проблемы будут темой разговора. Кроме того, вполне возможно, я не исключаю ничего, что состояние двусторонних отношений, общественного развития… сыграют роль", — добавил Зайберт.

Украинский комплекс вопросов

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.

"Есть два варианта — один хороший, другой плохой. Плохой заключается в том, что госпожа Меркель использует визит к Путину в Сочи в собственных политических целях. Она поговорит с президентом, выйдет к прессе и сообщит о том, что переговорила с Путиным, призвала его не нарушать права человека, что он должен сделать то-то и то-то. В ответ она услышит аплодисменты из Германии, ее рейтинг среди немецких избирателей вырастет. Но это была бы неверная тактика", — считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, лучшей тактикой был бы "приезд Меркель в Сочи с пакетом новых предложений, в том числе о непрекращающемся давлении на украинскую сторону, которая не поддерживает сегодня минский процесс, пренебрегает им", в то время как Меркель — "гарант этого процесса, и если он провалится, провалится и она как лицо, инициировавшее минский процесс".

Сирия и Ближний Восток

"Немецкая сторона все время выступала с предложением о сотрудничестве, также и по украинскому комплексу тем, всегда пыталась оказать влияние на Россию. Но с российской стороны не видно готовности к компромиссу. Я уверен, что Меркель вновь заявит о готовности к диалогу. Но до тех пор, пока Москва во всех этих конфликтах не будет двигаться навстречу ЕС, Западу, Меркель не имеет никакой возможности предлагать компромиссные решения, и это основная проблема", — заявил РИА Новости глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, член Германского общества внешней политики Штефан Майстер.

Очередной раунд переговоров по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирован в Астане на 3-4 мая, встреча на уровне экспертов состоится 2 мая. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер назвал "вызывающими озабоченность" встречи по сирийской проблематике в Астане, инициированные Россией, Турцией и Ираном, так как "разумное решение возможно только при участии всех".

"Если сирийская тема будет поднята Меркель только для своих внутриполитических целей, то она будет говорить исключительно о нарушениях прав человека и "химических атаках", вину за которые Германия возлагает на (президента САР Башара) Асада. Нужно понять, и я надеюсь, что в Германии это понимают, что сирийский конфликт без России или против России разрешить нельзя. У европейцев нет другой стратегии, чем все время повторять, что Асад должен уйти. Эта политика не ведет ни к чему. Германия должна сказать: нужно заглянуть в планы России, нужно понять, как выработать новые совместные шаги. Я надеюсь, что Путин убедит Меркель поддержать переговоры в Астане", — заявил агентству Рар.

"Речь (между Путиным и Меркель – ред.), конечно, пойдет об Асаде и его будущей роли в решении конфликта. И о непоследовательности Москвы в отношении газовой атаки. Это критическая тема в российско-немецких отношениях, и для немецкой общественности, для немецкой политики она имеет большое значение", — считает Штефан Майстер.

Седьмого апреля Соединенные Штаты нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Отношения с США

Александр Рар заявил о том, что отношения с США и с новым американским лидером Дональдом Трампом могут стать темой разговора в Сочи, добавив, что речь идет и о личных амбициях канцлера Меркель.

"Я считаю, что фрау Меркель очень озабочена тем, что русские и американцы через голову европейцев смогут принять решение по Украине или по Сирии. Фрау Меркель хочет совместной игры. Она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Ее озабоченности частично сняты после возникновения напряженности между русскими и американцами в САР, но эта напряженность в основном нагнетается СМИ, я считаю, что есть возможность вновь достичь единой позиции, есть общий враг — это группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.)", — заявил Рар.

"Я считаю, что, в любом случае, отношения с Трампом станут темой, потому что есть области, где Германия и Россия сидят в одной лодке. Обе имеют проблемы с непредсказуемостью Трампа, и это теоретически может стать темой для кооперации. В рамках нее может произойти обмен по вопросам торговых отношений, тематики саммита G20, мировой экономики", — считает Майстер.

Последний визит Меркель в Россию состоялся 10 мая 2015 года. Встреча российского президента и канцлера ФРГ в Москве продлилась тогда почти два часа, стороны успели обсудить наиболее важные вопросы, в том числе взаимоотношения России и ЕС и украинский кризис. На итоговой пресс-конференции Путин и Меркель подчеркнули приверженность минским соглашениям и условились тесно сотрудничать в рамках "нормандского формата", а также сделали заявления в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.