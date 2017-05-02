Немецкие эксперты рассказали о контексте встречи Меркель и Путина

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переговоры федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным 2 мая в Сочи пройдут в преддверии назначенных на 24 сентября выборов в немецкий бундестаг, в результате чего Меркель будет скорее озабочена впечатлением, которое произведет встреча на ее соотечественников, чем реальными договоренностями с Москвой, отношения с которой остаются обремененными украинской тематикой, заявили РИА Новости немецкие политологи.
"Она (Меркель) была несколько раз в Сочи в прошлом. Сейчас это, так сказать, полностью подходящее место для переговоров, которые хочет провести канцлер и которые будут тесно связаны с подготовкой саммита G20 в этом году. Но я сказал, что и другие актуальные политические проблемы будут темой разговора. Кроме того, вполне возможно, я не исключаю ничего, что состояние двусторонних отношений, общественного развития… сыграют роль", — добавил Зайберт.
Украинский комплекс вопросов
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.
"Есть два варианта — один хороший, другой плохой. Плохой заключается в том, что госпожа Меркель использует визит к Путину в Сочи в собственных политических целях. Она поговорит с президентом, выйдет к прессе и сообщит о том, что переговорила с Путиным, призвала его не нарушать права человека, что он должен сделать то-то и то-то. В ответ она услышит аплодисменты из Германии, ее рейтинг среди немецких избирателей вырастет. Но это была бы неверная тактика", — считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, лучшей тактикой был бы "приезд Меркель в Сочи с пакетом новых предложений, в том числе о непрекращающемся давлении на украинскую сторону, которая не поддерживает сегодня минский процесс, пренебрегает им", в то время как Меркель — "гарант этого процесса, и если он провалится, провалится и она как лицо, инициировавшее минский процесс".
Сирия и Ближний Восток
Очередной раунд переговоров по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирован в Астане на 3-4 мая, встреча на уровне экспертов состоится 2 мая. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер назвал "вызывающими озабоченность" встречи по сирийской проблематике в Астане, инициированные Россией, Турцией и Ираном, так как "разумное решение возможно только при участии всех".
"Если сирийская тема будет поднята Меркель только для своих внутриполитических целей, то она будет говорить исключительно о нарушениях прав человека и "химических атаках", вину за которые Германия возлагает на (президента САР Башара) Асада. Нужно понять, и я надеюсь, что в Германии это понимают, что сирийский конфликт без России или против России разрешить нельзя. У европейцев нет другой стратегии, чем все время повторять, что Асад должен уйти. Эта политика не ведет ни к чему. Германия должна сказать: нужно заглянуть в планы России, нужно понять, как выработать новые совместные шаги. Я надеюсь, что Путин убедит Меркель поддержать переговоры в Астане", — заявил агентству Рар.
"Речь (между Путиным и Меркель – ред.), конечно, пойдет об Асаде и его будущей роли в решении конфликта. И о непоследовательности Москвы в отношении газовой атаки. Это критическая тема в российско-немецких отношениях, и для немецкой общественности, для немецкой политики она имеет большое значение", — считает Штефан Майстер.
Седьмого апреля Соединенные Штаты нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Отношения с США
Александр Рар заявил о том, что отношения с США и с новым американским лидером Дональдом Трампом могут стать темой разговора в Сочи, добавив, что речь идет и о личных амбициях канцлера Меркель.
"Я считаю, что, в любом случае, отношения с Трампом станут темой, потому что есть области, где Германия и Россия сидят в одной лодке. Обе имеют проблемы с непредсказуемостью Трампа, и это теоретически может стать темой для кооперации. В рамках нее может произойти обмен по вопросам торговых отношений, тематики саммита G20, мировой экономики", — считает Майстер.
Последний визит Меркель в Россию состоялся 10 мая 2015 года. Встреча российского президента и канцлера ФРГ в Москве продлилась тогда почти два часа, стороны успели обсудить наиболее важные вопросы, в том числе взаимоотношения России и ЕС и украинский кризис. На итоговой пресс-конференции Путин и Меркель подчеркнули приверженность минским соглашениям и условились тесно сотрудничать в рамках "нормандского формата", а также сделали заявления в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.