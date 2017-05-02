США
2.052 мая14:00МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Немецкие эксперты рассказали о контексте встречи Меркель и Путина

13:2702.05.2017
019442
© РИА Новости . Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время встречи. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Переговоры федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным 2 мая в Сочи пройдут в преддверии назначенных на 24 сентября выборов в немецкий бундестаг, в результате чего Меркель будет скорее озабочена впечатлением, которое произведет встреча на ее соотечественников, чем реальными договоренностями с Москвой, отношения с которой остаются обремененными украинской тематикой, заявили РИА Новости немецкие политологи.

Президент России Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Два пива и карту Украины? Зачем Меркель едет к Путину
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил ранее, что первый за два года визит Меркель в Россию связан с подготовкой саммита G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, немецкая сторона планирует обсудить на встрече "актуальные внешнеполитические проблемы, конечно, конфликт на Украине, а также войну в Сирии". Также Зайберт заявил, что не исключает, что "ситуация в Ливии может стать темой" переговоров лидеров России и ФРГ.

"Она (Меркель) была несколько раз в Сочи в прошлом. Сейчас это, так сказать, полностью подходящее место для переговоров, которые хочет провести канцлер и которые будут тесно связаны с подготовкой саммита G20 в этом году. Но я сказал, что и другие актуальные политические проблемы будут темой разговора. Кроме того, вполне возможно, я не исключаю ничего, что состояние двусторонних отношений, общественного развития… сыграют роль", — добавил Зайберт.

Украинский комплекс вопросов

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.

"Есть два варианта — один хороший, другой плохой. Плохой заключается в том, что госпожа Меркель использует визит к Путину в Сочи в собственных политических целях. Она поговорит с президентом, выйдет к прессе и сообщит о том, что переговорила с Путиным, призвала его не нарушать права человека, что он должен сделать то-то и то-то. В ответ она услышит аплодисменты из Германии, ее рейтинг среди немецких избирателей вырастет. Но это была бы неверная тактика", — считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, лучшей тактикой был бы "приезд Меркель в Сочи с пакетом новых предложений, в том числе о непрекращающемся давлении на украинскую сторону, которая не поддерживает сегодня минский процесс, пренебрегает им", в то время как Меркель — "гарант этого процесса, и если он провалится, провалится и она как лицо, инициировавшее минский процесс".

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Мнение: визит Меркель в Россию – это сигнал немецкому бизнесу
"Немецкая сторона все время выступала с предложением о сотрудничестве, также и по украинскому комплексу тем, всегда пыталась оказать влияние на Россию. Но с российской стороны не видно готовности к компромиссу. Я уверен, что Меркель вновь заявит о готовности к диалогу. Но до тех пор, пока Москва во всех этих конфликтах не будет двигаться навстречу ЕС, Западу, Меркель не имеет никакой возможности предлагать компромиссные решения, и это основная проблема", — заявил РИА Новости глава Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, член Германского общества внешней политики Штефан Майстер.

Сирия и Ближний Восток

Очередной раунд переговоров по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирован в Астане на 3-4 мая, встреча на уровне экспертов состоится 2 мая. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер назвал "вызывающими озабоченность" встречи по сирийской проблематике в Астане, инициированные Россией, Турцией и Ираном, так как "разумное решение возможно только при участии всех".

"Если сирийская тема будет поднята Меркель только для своих внутриполитических целей, то она будет говорить исключительно о нарушениях прав человека и "химических атаках", вину за которые Германия возлагает на (президента САР Башара) Асада. Нужно понять, и я надеюсь, что в Германии это понимают, что сирийский конфликт без России или против России разрешить нельзя. У европейцев нет другой стратегии, чем все время повторять, что Асад должен уйти. Эта политика не ведет ни к чему. Германия должна сказать: нужно заглянуть в планы России, нужно понять, как выработать новые совместные шаги. Я надеюсь, что Путин убедит Меркель поддержать переговоры в Астане", — заявил агентству Рар.

"Речь (между Путиным и Меркель – ред.), конечно, пойдет об Асаде и его будущей роли в решении конфликта. И о непоследовательности Москвы в отношении газовой атаки. Это критическая тема в российско-немецких отношениях, и для немецкой общественности, для немецкой политики она имеет большое значение", — считает Штефан Майстер.

Седьмого апреля Соединенные Штаты нанесли с кораблей удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Отношения с США

Александр Рар заявил о том, что отношения с США и с новым американским лидером Дональдом Трампом могут стать темой разговора в Сочи, добавив, что речь идет и о личных амбициях канцлера Меркель.

Флаги Германии, России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Германии
"Я считаю, что фрау Меркель очень озабочена тем, что русские и американцы через голову европейцев смогут принять решение по Украине или по Сирии. Фрау Меркель хочет совместной игры. Она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. Ее озабоченности частично сняты после возникновения напряженности между русскими и американцами в САР, но эта напряженность в основном нагнетается СМИ, я считаю, что есть возможность вновь достичь единой позиции, есть общий враг — это группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.)", — заявил Рар.

"Я считаю, что, в любом случае, отношения с Трампом станут темой, потому что есть области, где Германия и Россия сидят в одной лодке. Обе имеют проблемы с непредсказуемостью Трампа, и это теоретически может стать темой для кооперации. В рамках нее может произойти обмен по вопросам торговых отношений, тематики саммита G20, мировой экономики", — считает Майстер.

Последний визит Меркель в Россию состоялся 10 мая 2015 года. Встреча российского президента и канцлера ФРГ в Москве продлилась тогда почти два часа, стороны успели обсудить наиболее важные вопросы, в том числе взаимоотношения России и ЕС и украинский кризис. На итоговой пресс-конференции Путин и Меркель подчеркнули приверженность минским соглашениям и условились тесно сотрудничать в рамках "нормандского формата", а также сделали заявления в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена