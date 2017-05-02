В Киеве на территории учебного заведения прогремел взрыв

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Неустановленный предмет взорвался на территории учебного заведения в одном из районов украинской столицы, повреждена стена здания, сообщила во вторник пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

По данным полиции, о взрыве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса в полицию сообщил прохожий в понедельник вечером.

"В результате никто не пострадал. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.