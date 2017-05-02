На Украине раскрыли настоящую цель декоммунизации

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Настоящей целью декоммунизациии должно стать "изменение сознания" народа. Об этом рассказал юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко в эфире телеканала ZIK.
"Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания", — отметил юрист, подчеркнув, что переименование улиц в качестве "устранения зримых маркеров тоталитарного режима", является только одним из этапов, которые предстоит пройти стране.
По его инициативе стартовала информационная кампания к 75-й годовщине создания УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ), значительная часть из которых тоже служила в коллаборационистских формированиях СС и полицейских подразделениях нацистов во время войны.