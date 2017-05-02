США
2.052 мая14:16МСК
USD56.95-0.03
EUR62.15+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Зачем Макрон грозит развалить Евросоюз

14:1302.05.2017
0450
© AP Photo / Christophe Ena Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 годаКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© AP Photo / Christophe Ena

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Кандидат в президенты Франции лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон произвел зрелищный кульбит с переобуванием в преддверии второго тура выборов, который пройдет, напомним, 7 мая. Выступавший до того как несгибаемый сторонник "европейских ценностей" и членства Франции в ЕС, он неожиданно попытался оседлать идею евроскептицизма, на которую опирается его оппонент — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Claude Paris
Клинцевич: Макрон сразу забудет о возможном Frexit, если станет президентом

Макрон заявил телеканалу Би-би-си, что на протяжении избирательной кампании он отстаивал "европейскую идею" и политику ЕС. "В то же время, — сказал Макрон, — мы должны видеть ситуацию, мы должны прислушиваться к людям, осознать тот факт, что они крайне разозлены сегодня, потеряли терпение, и плохое функционирование ЕС более неприемлемо". "Если стану президентом, то на следующий же день начну глубинное реформирование Евросоюза и нашего европейского проекта", — добавил он, отметив, что если позволит продолжить текущее функционирование ЕС, то станет "предателем". "Я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт", — заявил Макрон.

© AFP 2017 / Eric FeferbergКандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года
© AFP 2017 / Eric Feferberg
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон в Париже. 1 мая 2017 года

Вот это номер!

Если бы не знать, что это говорил Макрон, можно было бы подумать, что это заявила Ле Пен.

Зачем было сделано это заявление? Едва ли Макрон, давая интервью британскому телеканалу, хотел сообщить публике Соединенного Королевства, недавно проголосовавшей за выход из ЕС, что, мол, мы, французы, такие же независимые, как и британцы.

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение

Скорее, заявление Макрона похоже на спланированный предвыборный ход, театральный номер, задача которого — перетащить на свою сторону недовольных членством Франции в ЕС, то есть электорат Марин Ле Пен.

Тут кто-то скажет, что это выглядит немного беспринципно. Но у Макрона просто нет принципов, от которых он мог бы отступиться.
Напомним: Макрон, бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов и бывший непопулярный министр в социалистическом правительстве, ворвался в политическую жизнь как метеор. Так же стремительно и неожиданно для всех он встроился в избирательную кампанию, не имея, по сути, никакой программы.

© REUTERS / Benoit TessierКандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier
Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года
Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские

В связи с его резким взлетом у многих одновременно родилась логичная идея, что главная цель политического проекта под названием "Эммануэль Макрон" — нейтрализация евроскептиков Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.

Фийона нейтрализовали "внепарламентскими" методами: тот слишком любил дорогие костюмы и неправильно трудоустроил жену. С Ле Пен аналогичная операция не сработала, она уже во втором туре. И "Месье Плексиглас", как его зовут критики, спокойно пошел на воровство самых популярных лозунгов оппонента.

Политтехнологи нервничают

Заявление Макрона о необходимости "глубинного реформирования ЕС" свидетельствуют о нервозном состоянии политтехнологов, которые работают с лидером его движения (или скорее квазидвижения) "Вперед".

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
"Ле Пен не должна стать президентом. И точка": ЕС о выборах во Франции

Кураторы Макрона, надо полагать, уловили дух времени и понимают, что за Ле Пен выступает слишком значительная часть французов, чтобы можно было ее игнорировать. И не учитывать евроскептиков — значит поставить под удар весь проект по спасению ЕС от развала.

Ле Пен не раз заявляла, что в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза. Первого мая она сказала в интервью Europe 1, что ЕС мог бы быть преобразован в "Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным".

Марин Ле Пен выступает на митинге в Лилле. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Ле Пен поинтересовалась, под каким соусом Макрон будет есть французов

Но европейскому истеблишменту надо сохранить статус-кво. И Макрону ничего не остается, как рядиться в тогу евроскептика. И за неделю до второго тура он заговорил практически теми же словами, что и Ле Пен.

…Конечно, нет никакого сомнения в том, что Макрон, победив, сразу же забудет о "реформе ЕС" и никогда не вспомнит. Макрон — ставленник европейского либерального истеблишмента, для которого ЕС с его нынешними формами тоталитарного правления является становым хребтом. Реформировать тех, кто тебя создал, опекает и толкает в президенты? Абсурд.

© REUTERS / Benoit TessierСторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона в Париже. 1 мая 2017 года
© REUTERS / Benoit Tessier
Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона в Париже. 1 мая 2017 года

Есть ли шансы у Ле Пен

Формально нет. Если верить нынешним соцопросам, на данный момент за Макрона готовы отдать свои голоса 60% избирателей, а за Ле Пен — только 40%.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Апрель 2017
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Премьер Франции считает, что ЕС не вынесет президентства Ле Пен

И тем не менее — одно дело соцопросы и совсем другое выборы. На выборах президента США в 2016-м социологические центры тоже голову на отсечение давали, что победит Клинтон, а победил "аутсайдер" Трамп.

Соцопросы в разных странах, как в Штатах, например, используются в качестве инструмента влияния на избирателей. Что касается Франции, то расчет здесь может быть таков — убедить тех, кто намерен голосовать за лидера "Нацфронта", в бесполезности их усилий и заставить 7 мая остаться дома.

Пресс-конференция Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Ле Пен рассказала об экономических реформах "до отказа от евро"
Между тем у этой палки два конца. Опросы "в пользу Макрона" могут сыграть злую шутку с самим Макроном. Если предположить, что они объективны и избиратели Макрона им верят, то это может привести их к уверенности победы своего избранника еще до выборов, а потому именно они 7 мая не пойдут голосовать. И что тогда?

Би-би-си приводит мнение французского политического эксперта Сержа Галама (Serge Galam): "Если в выборах примут участие 90% избирателей, которые выступают за Ле Пен, а из тех, кто выступает за Макрона, на избирательные участки придут только 65%, тогда Марин Ле Пен победит с результатом в 50,07% голосов избирателей".

Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Меланшон считает, что Макрон не способен управлять страной

К этому надо прибавить то, что Марин Ле Пен (21,3% избирателей по итогам первого тура выборов) уже вступила в альянс с консерватором Николя Дюпоном-Эньяном (4,7% по итогам первого тура), который станет премьером в случае победы Ле Пен. Его электорат точно за нее проголосует.

Кроме того, нет никаких гарантий, что за лидера "Нацфронта" вовсе не будут голосовать избиратели Франсуа Фийона (20,01% по итогам первого тура) и леворадикала Жан-Люка Меланшона (19,58%). Эти двое деятелей лично высказались против Ле Пен. Однако они не могут заставить своих избирателей голосовать по разнарядке. Программа Ле Пен созвучна скорее чаяниям избирателей Фийона и Меланшона, чем глобалиста Макрона (хотя те же опросы показывают, что лишь несколько процентов из поддержавших в первом туре леворадикала во втором сменят фланг на "ультранационалистку").

В итоге за несколько дней до второго тура ситуация во Франции выглядит загадочно. С одной стороны, шансы Ле Пен официально провозглашены ничтожными. С другой — ее противник явно нервничает. Причем настолько, что записался в евроскептики.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Итоги первого тура президентских выборов во Франции
Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена