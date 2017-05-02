Зачем Макрон грозит развалить Евросоюз

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Кандидат в президенты Франции лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон произвел зрелищный кульбит с переобуванием в преддверии второго тура выборов, который пройдет, напомним, 7 мая. Выступавший до того как несгибаемый сторонник "европейских ценностей" и членства Франции в ЕС, он неожиданно попытался оседлать идею евроскептицизма, на которую опирается его оппонент — лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Макрон заявил телеканалу Би-би-си, что на протяжении избирательной кампании он отстаивал "европейскую идею" и политику ЕС. "В то же время, — сказал Макрон, — мы должны видеть ситуацию, мы должны прислушиваться к людям, осознать тот факт, что они крайне разозлены сегодня, потеряли терпение, и плохое функционирование ЕС более неприемлемо". "Если стану президентом, то на следующий же день начну глубинное реформирование Евросоюза и нашего европейского проекта", — добавил он, отметив, что если позволит продолжить текущее функционирование ЕС, то станет "предателем". "Я не хочу так делать, потому что на следующий день мы получим Frexit или вновь "Национальный фронт", — заявил Макрон.

Вот это номер!

Если бы не знать, что это говорил Макрон, можно было бы подумать, что это заявила Ле Пен.

Зачем было сделано это заявление? Едва ли Макрон, давая интервью британскому телеканалу, хотел сообщить публике Соединенного Королевства, недавно проголосовавшей за выход из ЕС, что, мол, мы, французы, такие же независимые, как и британцы.

Скорее, заявление Макрона похоже на спланированный предвыборный ход, театральный номер, задача которого — перетащить на свою сторону недовольных членством Франции в ЕС, то есть электорат Марин Ле Пен.

Тут кто-то скажет, что это выглядит немного беспринципно. Но у Макрона просто нет принципов, от которых он мог бы отступиться.

Напомним: Макрон, бывший инвестиционный банкир дома Ротшильдов и бывший непопулярный министр в социалистическом правительстве, ворвался в политическую жизнь как метеор. Так же стремительно и неожиданно для всех он встроился в избирательную кампанию, не имея, по сути, никакой программы.

© REUTERS / Benoit Tessier Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года © REUTERS / Benoit Tessier Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон позирует для селфи у своего дома в Париже. 2 мая 2017 года

В связи с его резким взлетом у многих одновременно родилась логичная идея, что главная цель политического проекта под названием "Эммануэль Макрон" — нейтрализация евроскептиков Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.

Фийона нейтрализовали "внепарламентскими" методами: тот слишком любил дорогие костюмы и неправильно трудоустроил жену. С Ле Пен аналогичная операция не сработала, она уже во втором туре. И "Месье Плексиглас", как его зовут критики, спокойно пошел на воровство самых популярных лозунгов оппонента.

Политтехнологи нервничают

Заявление Макрона о необходимости "глубинного реформирования ЕС" свидетельствуют о нервозном состоянии политтехнологов, которые работают с лидером его движения (или скорее квазидвижения) "Вперед".

Кураторы Макрона, надо полагать, уловили дух времени и понимают, что за Ле Пен выступает слишком значительная часть французов, чтобы можно было ее игнорировать. И не учитывать евроскептиков — значит поставить под удар весь проект по спасению ЕС от развала.

Ле Пен не раз заявляла, что в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза. Первого мая она сказала в интервью Europe 1, что ЕС мог бы быть преобразован в "Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным".

Но европейскому истеблишменту надо сохранить статус-кво. И Макрону ничего не остается, как рядиться в тогу евроскептика. И за неделю до второго тура он заговорил практически теми же словами, что и Ле Пен.

…Конечно, нет никакого сомнения в том, что Макрон, победив, сразу же забудет о "реформе ЕС" и никогда не вспомнит. Макрон — ставленник европейского либерального истеблишмента, для которого ЕС с его нынешними формами тоталитарного правления является становым хребтом. Реформировать тех, кто тебя создал, опекает и толкает в президенты? Абсурд.

© REUTERS / Benoit Tessier Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона в Париже. 1 мая 2017 года © REUTERS / Benoit Tessier Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения "En Marche" Эммануэля Макрона в Париже. 1 мая 2017 года

Есть ли шансы у Ле Пен

Формально нет. Если верить нынешним соцопросам, на данный момент за Макрона готовы отдать свои голоса 60% избирателей, а за Ле Пен — только 40%.

И тем не менее — одно дело соцопросы и совсем другое выборы. На выборах президента США в 2016-м социологические центры тоже голову на отсечение давали, что победит Клинтон, а победил "аутсайдер" Трамп.

Соцопросы в разных странах, как в Штатах, например, используются в качестве инструмента влияния на избирателей. Что касается Франции, то расчет здесь может быть таков — убедить тех, кто намерен голосовать за лидера "Нацфронта", в бесполезности их усилий и заставить 7 мая остаться дома.

Между тем у этой палки два конца. Опросы "в пользу Макрона" могут сыграть злую шутку с самим Макроном. Если предположить, что они объективны и избиратели Макрона им верят, то это может привести их к уверенности победы своего избранника еще до выборов, а потому именно они 7 мая не пойдут голосовать. И что тогда?

Би-би-си приводит мнение французского политического эксперта Сержа Галама (Serge Galam): "Если в выборах примут участие 90% избирателей, которые выступают за Ле Пен, а из тех, кто выступает за Макрона, на избирательные участки придут только 65%, тогда Марин Ле Пен победит с результатом в 50,07% голосов избирателей".

К этому надо прибавить то, что Марин Ле Пен (21,3% избирателей по итогам первого тура выборов) уже вступила в альянс с консерватором Николя Дюпоном-Эньяном (4,7% по итогам первого тура), который станет премьером в случае победы Ле Пен. Его электорат точно за нее проголосует.

Кроме того, нет никаких гарантий, что за лидера "Нацфронта" вовсе не будут голосовать избиратели Франсуа Фийона (20,01% по итогам первого тура) и леворадикала Жан-Люка Меланшона (19,58%). Эти двое деятелей лично высказались против Ле Пен. Однако они не могут заставить своих избирателей голосовать по разнарядке. Программа Ле Пен созвучна скорее чаяниям избирателей Фийона и Меланшона, чем глобалиста Макрона (хотя те же опросы показывают, что лишь несколько процентов из поддержавших в первом туре леворадикала во втором сменят фланг на "ультранационалистку").

В итоге за несколько дней до второго тура ситуация во Франции выглядит загадочно. С одной стороны, шансы Ле Пен официально провозглашены ничтожными. С другой — ее противник явно нервничает. Причем настолько, что записался в евроскептики.