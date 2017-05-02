В парламенте Молдавии хотят заставить Додона утвердить День Европы

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Если президент Молдавии Игорь Додон не подпишет принятую парламентом инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, депутаты вновь проголосуют за нее, и глава государства будет вынужден подписать документ, заявил во вторник спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

На прошлой неделе парламент внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Он последует сразу за пунктом "9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". Данная инициатива вызвала споры среди депутатов. Несогласные с проектом документа оппозиционные силы – социалисты и коммунисты — в знак протеста покинули зал заседаний. Однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон после этого сообщил, что не намерен утверждать этот проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы".

"Президент имеет право, если у него есть юридические основания, вернуть проект обратно в парламент. Если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать", — сказал спикер парламента на пресс-конференции.

По словам Канду, "9 мая останется днем, когда отмечается День Победы и чтится память павших в годы Второй мировой войны. "Никто не аннулировал День Победы. Его продолжат отмечать и дальше", — сказал спикер.

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.