В Одессе полиция эвакуировала людей с Куликова поля

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Одессе полицейские эвакуировали людей с Куликова поля, где проходит церемония памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Полиция заявила, что проверяет сообщение о минировании Дома профсоюзов. На место выехали оперативники, взрывотехники и спасатели.

Сейчас на площадь никого не пускают. Возле входа у металлоискателей уже собрались несколько десятков человек.

С утра жители Одессы приносили на Куликово поле цветы, чтобы почтить память погибших в столкновениях и при пожаре в Доме профсоюзов. На 14.00 запланировал траурный митинг.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о минировании двух университетов. В городе усилены меры безопасности. СБУ заявила, что задержала группу местных жителей по подозрению в "подготовке терактов, диверсий и провокаций".

Днем 2 мая 2014 года в Одессе начались столкновения активистов "антимайдана" с футбольными ультрас и радикалами, которые привели к разгрому палаточного городка на Куликовом поле и поджогу Дома профсоюзов, где укрылись сторонники "антимайдана". Жертвами пожара стали 42 человека, еще шестеро погибли в беспорядках на Греческой площади. Расследование трагедии за три года так и не завершилось.