Во Франции в канун Дня победы пройдут шествия "Бессмертного полка"

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж, Страсбург, Ницца, Марсель, Лион, Монпелье — география городов Франции, где пройдут шествия "Бессмертного полка", расширяется с каждым годом.

В южном городе Марселе шествие пройдет впервые. Как рассказала РИА Новости координатор акции Тамара Ангуладзе, в прошлом году провести марш памяти власти не разрешили из-за угрозы безопасности. В этом году, однако, шествия в его классическом понимании тоже не будет.

"Нам нельзя будет идти, мы будем стоять на месте в центре города. Это очень хорошее место у красивого памятника недалеко от мэрии — памятника погибшим в Марселе. Мы будем просто стоять с портретами", — сказала собеседница агентства.

В первый раз пройдет акция и в городе Фрежюс на юго-востоке страны. Пока мэрия еще не одобрила заявку на марш, однако организаторы надеются, что проблем с разрешением не возникнет

"У нас будет шествие и потом стол с угощениями. Мы запустили пререгистрацию, уже 50 человек записались. Но, думаю, участников в марше будет больше, человек 70-80", — рассказала координатор Анастасия Ефремова, представляющая "Клуб русофонов Прованса".

Дети центра дополнительного образования "Матрешка" после шествия исполнят для гостей песню "Катюша". Также к празднику инициативная группа подготовила фильм об участниках войны — видео будет транслироваться в ходе праздника.

Полки пройдут не в первый раз

Страсбург примет "Бессмертный полк" во второй раз. По словам координатора Эрнеста Захарова, в этом году на шествии 8 мая ожидается не менее тысячи участников. Если год назад организацией акции занималось всего две ассоциации, то в этом подключилось около 15.

"В прошлом году шествие "Бессмертного полка" было именно шествием, а в этом году нас будет сопровождать военный оркестр, а закрывать колонну будут 15 американских джипов времен Второй мировой войны", — отметил Захаров.

По окончании шествия, длина маршрута которого составит 2,5 километра, в парке Цитадель запланирован праздничный концерт. Для гостей будет работать полевая кухня, "свободный микрофон" и выставки, в том числе — об истории эскадрильи "Нормандия-Неман".

"Это в наших странах 8, 9 мая празднуют с широким размахом — мы прививаем это нашим детям, мы не забываем наших ветеранов. А во Франции 8 мая — это просто выходной день. Не хотелось бы, чтоб этот день был просто выходным, мы должны отдать дань памяти тем, кто позволил нам сегодня жить на свободе и без фашизма", — добавил собеседник агентства.

Во французской столице "Бессмертный полк" пройдет в третий раз. Участники акции соберутся на площади Республики, где пройдет мемориальный митинг, а затем пройдут маршем к кладбищу Пер-Лашез, где состоится возложение цветов к памятнику советским партизанам.

Как сообщил РИА Новости председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, ожидается, что участие в шествии примут около 400 человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.