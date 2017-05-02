В Варшаве отреагировали на слова Макрона о Качиньском и Путине

ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. МИД Польши считает крайне неуместным то, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сравнил президента России Владимира Путина с главой правящей польской партии Ярославом Качиньским, говорится в заявлении ведомства.

Ранее Макрон заявил о том, что союзниками его конкурента в споре за президентское кресло Марин Ле Пен являются Путин и Качиньский.

"Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции в связи с важностью этой страны для будущего ЕС. В этом контексте с сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", — говорится в заявлении МИД Польши.

"Правительство Польши не является союзником мадам Марин Ле Пен. Указание на предполагаемый альянс между госпожой Ле Пен и главой "Права и справедливости" является манипуляцией, а причисление Ярослава Качиньского к стану "нарушающих многочисленные свободы, друзей Ле Пен" — крайне неуместным", — отмечает ведомство.

МИД Польше также отметил, что "тот, кто знает историю и внутреннюю политическую ситуацию в Польше, не имеет права обвинять поляков о симпатии к имперской России".

"Мы ожидаем, что будущий президент Франции — независимо от того, кто из кандидатов выиграет выборы — перед оценкой политики других государств будет делать углубленный анализ, а любые вопросы прояснять в двусторонних отношениях", — говорится в заявлении.