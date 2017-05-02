Министра транспорта Молдавии требуют отстранить от должности

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Молдавские прокуроры направили правительству запрос с требованием отстранить с поста министра транспорта и дорожной инфраструктуры страны Юрия Киринчука, задержанного по подозрению в пассивной коррупции, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

Киринчука задержали 27 апреля по делу о коррупции при распределении денег из европейских фондов. Его поместили под предварительный арест на 30 дней.

"Прокуроры направили сегодня в правительство ходатайство, в котором попросили отстранения от должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры. Запрос был отправлен в связи с уголовным расследованием по делу о коррупции", — сообщила Старински.

Министр транспорта подозревается в том, что вместе с сообщниками оказывал давление на компанию-победителя в тендере, финансируемом Европейским банком реконструкции и развития, в целях передать часть работ приближенным ему фирмам.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре заявили, что в феврале 2017 года состоялась встреча Киринчука, Телемана, руководителей двух компаний — приближенных чиновников, с экономическим агентом-победителем. Последний был вынужден подписать документы о передаче 50% работ аффилированным госслужащим фирмам. Речь идет о примерно 9 миллионах евро.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере 8-10 тысяч условных единиц (до 25,9 тысячи долларов) и с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.