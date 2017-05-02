Азербайджан задействовал 80 единиц военной техники на учениях с Турцией

БАКУ, 2 мая – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан задействовал на совместных военно-тактических учениях с Турцией около 1 тысячи человек личного состава, около 80 военной техники, 12 вертолетов, сообщили во вторник в Минобороны республики.

Совместные военно-тактические учения ВС Азербайджана и Турции стартовали в понедельник, в их ходе будут использованы артиллерийские установки, бронетехника, минометы, боевые и транспортные вертолеты военно-воздушных сил, а также примут участие подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения. Учения продлятся до 5 мая.

"В учениях принимают участие около 1 тысячи человек личного состава, задействовано около 80 военной техники, свыше 60 артиллерийских установок и для обеспечения безопасности неба — 12 вертолетов (Ми-35) и (Ми-17) ВВС Азербайджана", — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Как сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана, основной целью учений является улучшение координации через обмен опытом между ВС двух стран, а также достижение взаимодействия военных подразделений с помощью совместного планирования штабов, повышения готовности и способности подразделений проводить операции.