КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Полиция в Одессе изъяла у женщины георгиевскую ленточку — один из главных символов Дня Победы, с которой она пыталась пройти на Куликово поле, сообщили во вторник в управлении национальной полиции в Одесской области.

Полицейские наряды и бойцы Нацгвардии патрулируют Куликово поле в Одессе в связи с третьей годовщиной трагедии 2 мая, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек. Вход на территорию разрешен только через установленные рамки металлоискателей. Организованный общественностью митинг в память трагических событий 2 мая 2014 года начнется в 14.00 (мск). Никаких официальных мероприятий в этот день не запланировано.

"Нарядом патрульной полиции был зафиксирован один случай ношения гражданкой так называемой георгиевской ленты. С женщиной была проведена разъяснительная работа, лента изъята", — говорится в сообщении полиции. При этом не уточняется, пропустили ли женщину на Куликово поле после изъятия ленточки.

В полиции напомнили, что в связи с большим числом людей, прибывшим в Одессу, усилен режим пропуска на Куликово поле. Территория площади перекрыта полицией, для удобства передвижения граждан организована пешеходная зона. По данным полиции, для исключения возможных беспорядков на Куликово поле запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения теракта или причинения людям телесных повреждений.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.