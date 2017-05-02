На Куликовом поле в Одессе полиция организовала отдельные вход и выход

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Обстановка на Куликовом поле в Одессе, куда с утра вторника люди несут цветы, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек, спокойная, нарушений не зафиксировано, сообщил журналистам начальник управления превентивной деятельности полиции области Иван Ищенко.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.

Организованный общественностью митинг в память трагических событий 2 мая 2014 года начнется в 14.00 (мск). Никаких официальных мероприятий в этот день не запланировано.

"По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) довольно-таки спокойная обстановка. Граждане, желающие возложить возле Дома профсоюзов цветы, подходят и сразу же идут на выход. Скопления (людей) нет. Нарушений уличного порядка сейчас не было", — заявил Ищенко. По его словам, на Куликовом поле для людей организованы отдельный вход и выход с территории площади. Это сделано для обеспечения безопасности граждан и чтобы не образовывалось скопления людей.

Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время люди несут цветы к Дому профсоюзов.