Лукашенко предложил иностранным государствам помочь выйти на рынок ЕАЭС

МИНСК, 2 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные государства могут воспользоваться сотрудничеством с Минском для выхода на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Наша страна в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок евразийского экономического союза. Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане", — сказал Лукашенко, принимая во вторник в Минске верительные грамоты у послов ряда государств.

Президент обратил внимание, что сегодня на церемонии присутствуют представители стран практически всех регионов мира. "Уверяю, Белоруссия высоко ценит партнерство с вашими странами. Мы готовы принимать вас на всех уровнях и обеспечивать благоприятные условия для реализации конструктивных идей и предложений", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, "закрытых тем" нет. "Предлагайте. Все ваши предложения будут учтены, а пожелания исполнены в самый короткий промежуток времени", — заверил Лукашенко.

Он заявил об открытости Белоруссии для сотрудничества, что подтверждается введением в начале 2017 года 5-дневного безвизового режима въезда в страну для граждан 80 государств.

Белорусский лидер напомнил, что в настоящее время Минск председательствует в Центрально-Европейской инициативе. "Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно" титульной" темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе", — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что развитие сотрудничества между странами имеет особое значение "в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов".