В Молдавии у таможенных брокеров проходят обыски

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Обыски проходят в Молдавии у таможенных брокеров по делу о пассивной коррупции, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны Анжела Старински.
По ее словам, речь идет о незаконной схеме по систематическому сбору с бизнесменов, которые растомаживают импортные товары, денежных средств в качестве платы за ускорение процедуры прохождения границы, непроведения проверки ввозимых грузов и/или за присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров, выгодных бизнесменам.
В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук.