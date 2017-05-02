В Молдавии у таможенных брокеров проходят обыски

КИШИНЕВ, 2 мая – РИА Новости. Обыски проходят в Молдавии у таможенных брокеров по делу о пассивной коррупции, сообщила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) страны Анжела Старински.

"Двенадцать обысков проходят на данный момент по нескольким адресам. НАЦ совместно с антикоррупционными прокурорами расследуют несколько случаев пассивной коррупции, совершенных при участии таможенных брокеров, сотрудников внутреннего таможенного пункта №3 при таможенном управлении Кишинева, а также экономических агентов", — заявила Старински.

По ее словам, речь идет о незаконной схеме по систематическому сбору с бизнесменов, которые растомаживают импортные товары, денежных средств в качестве платы за ускорение процедуры прохождения границы, непроведения проверки ввозимых грузов и/или за присвоение неправильных тарифных позиций по ряду категорий товаров, выгодных бизнесменам.

В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук.