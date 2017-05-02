В МИД Турции назвали провокацией новые условия для вступления страны в ЕС

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Новые требования ЕС в отношении Турции, касающиеся вступления страны в Евросоюз, являются провокацией и попыткой "выпихнуть одну страну из диалога", заявил журналистам заместитель замгоссекретаря МИД Турции Каан Эзенер (Kaan Esener).

"ЕС — это красивый проект, и мы сказали, что хотим быть его частью. Но это возможно, только если ЕС хочет видеть нас в нем тоже. Мы сделали свою домашнюю работу… Референдум изменит конституцию Турции, но Евросоюз также должен принять свое решение", — отметил он, отвечая на вопрос о том, как референдум может повлиять на возможное членство Турции в ЕС.

По словам Эзенера, новые требования ЕС, касающиеся, в том числе, отмены смертной казни, являются "провокацией". "Турция понимает, что это "красная линия"… но это не конструктивный диалог. Это попытка выпихнуть одну страну из диалога", — добавил он.

На прошлой неделе глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что считает неприемлемой позицию Анкары по таким темам, как смертная казнь, аресты журналистов и политических оппонентов, выразил надежду, что Турция изменит мнение по этим вопросам, и добавил, что ЕС "не закроет свою дверь" перед этой страной.

В апреле конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.