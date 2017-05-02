Напавшего на одного из лидеров Партии труда Бельгии проверят на вменяемость

БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Мужчину, нанесшего ножевое ранение одному из лидеров левой Партии труда Бельгии Раулю Эдебу в ходе первомайского митинга в Льеже, по требованию прокуратуры направят на психиатрическую экспертизу, сообщило агентство Belga.

По данным очевидцев, нападавший подошел к политику сзади и ударил его ножом в ногу. Несмотря на полученное ранение, Эдебу произнес подготовленную речь, а затем был госпитализирован. Рана оказалась неопасной.

По информации СМИ, у нападавшего 62-летнего туркоговорящего жителя Льежа при аресте были изъяты небольшой кухонный нож, бомба со слезоточивым газом, а также записи, на которых он обвиняет Эдебу в том, что тот, будучи пресс-секретарем партии, не отвечал на его письма.

Мужчина в 2010 году уже задерживался за оказание сопротивления полицейскому, но тогда уголовного дела против него заведено не было, сообщает Belga.

Если напавшему на Эдебу будет предъявлено обвинение в совершении покушения по политическим мотивам, ему грозит до четырех лет тюрьмы. Если нападение будет признано криминальным, он может быть осужден на два года, отмечает агентство.