Лукашенко пообещал сделать все необходимое для мира на Украине

МИНСК, 2 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов и далее делать все необходимое для восстановления мира на Украине.

"Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также тесные экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации в восточной Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия. В этом плане вы можете на нас положиться", — заявил Лукашенко во вторник в Минске, принимая верительные грамоты у посла этой страны Игоря Кизима.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.