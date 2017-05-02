Полиция в Одессе проверяет сообщения о минировании двух университетов

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Полицейские проверяют два сообщения о минировании университетов в Одессе, сообщает управление национальной полиции Украины в Одесской области во вторник.

Полицейские наряды и бойцы Национальной гвардии Украины во вторник патрулируют Куликово поле в Одессе в связи с годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, вход на территорию разрешен только через установленные рамки металлоискателей.

"В 10.30 (время совпадает с мск — ред.) в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании Национального университета им. Мечникова, а через четыре минуты поступило еще одно сообщение о минировании Одесского Национального политехнического университета", — сообщает полиция.

По данным правоохранителей, на указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками. Проверка обоих университетов продолжается.

На Куликовом поле в 14.00 (совпадает с мск) запланирован митинг памяти в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек. Памятное мероприятие организовано силами общественной организации "Совет матерей 2 мая", проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.