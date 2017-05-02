Одесситы несут цветы на Куликово поле в память о погибших 2 мая 2014 года

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Жители Одессы с утра вторника несут цветы на Куликово поле, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.

Организованный общественностью митинг в память трагических событий 2 мая 2014 года начнется в 14.00 (мск). Никаких официальных мероприятий в этот день не запланировано.

В настоящее время на Куликово поле приходят десятки людей с цветами. Территория площади перекрыта, в том числе военными автомобилями, на нее можно попасть только через один вход с металлоискателями. Также на территории площади создан коридор для прохода людей.

Возле здания Дома профсоюзов уже множество цветов, люди постоянно подходят. Обстановка на Куликовом поле спокойная. Происшествий нет. Между тем полицейские на входе проверяют у приходящих на Куликово поле наличие запрещенной символики, в частности коммунистической, и других провокационных материалов.

Кроме того, по всей Одессе в день третьей годовщины событий 2 мая развешаны украинские государственные флаги и флаги города с траурными лентами. Обстановка в городе также спокойная, улицы патрулируют усиленные наряды полиции.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.