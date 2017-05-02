Макрон рассказал, куда совершит первый визит в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов. Архивное фото

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Экс-министр экономики Эммануэль Макрон сказал в интервью телеканалу BFMTV, что в случае своей победы на выборах президента Франции, в первую очередь посетит подразделения французских войск за границей.

Макрон объяснил это тем, что французские военные за границей сражаются во имя безопасности и борются с терроризмом. Каким будет его первый политический визит, кандидат не ответил.

Он рассказал, что первым его законом станет "проект о морализации политической жизни", и он должен быть представлен Совету министров до проведения парламентских выборов.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.