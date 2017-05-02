СБУ проводит обыски у активистов, помогающих родным погибших 2 мая в Одессе

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в Одессе обыски у активистов общественно-политического движения "Куликово поле", которое было сформировано после трагических событий в городе 2 мая 2014 года и занимается оказанием помощи родственникам погибших в той трагедии, сообщило местное одесское интернет-издание "Таймер".

"Ранним утром 2 мая сотрудники Службы безопасности Украины нагрянули с обысками к активистам движения "Куликово поле". Об этом сообщили сами "куликовцы". На данный момент известно об обысках у Виктории Мачулко, Мориса Ибрагима и Наталии Дементьевой. Кроме того, по неподтверждённой информации, спецназовцы присутствуют ещё как минимум по трём адресам", — говорится в сообщении издания.

Комментарием СБУ РИА Новости пока не располагает.