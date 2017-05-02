Нацфронт обвинил ряд французских СМИ в шпионаже

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Французские журналисты, в частности таких изданий, как Mediapart и телепередачи Quotidien, не получают аккредитацию со стороны партии "Национальный фронт", из-за того, что шпионят, заявил в интервью телеканалу LCI вице-президент партии Луи Алио.

"Журналисты Mediapart и Quotidien шпионят", — прокомментировал Алио вопрос о том, почему этим СМИ отказано в аккредитации со стороны партии.

Ранее ряд французских СМИ заявили, что партия "Национальный фронт" не разрешила журналистам ряда изданий сопровождать кандидата в президенты от партии Марин Ле Пен. Петицию, осуждающую это решение, подписали около тридцати СМИ.

Позже соперник лидера Нацфронта, кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, что в случае избрания Марин Ле Пен "свобода журналистов, женщин и однополых пар будет поставлена под угрозу".

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

За выборами президента Франции следите здесь>>