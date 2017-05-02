В Одессе полиция патрулирует территорию Куликова поля

День памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

День памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Полицейские наряды и бойцы Национальной гвардии Украины патрулируют Куликово поле в Одессе в связи с годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, вход на территорию разрешен только через установленные рамки металлоискателей, сообщается во вторник на сайте МВД Украины.

"С целью недопущения массовых беспорядков по периметру и по всей территории Куликового поля патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Напоминаем: вход на территорию Куликового поля разрешается только через установленные там рамки… Все меры, предпринимаемые полицией, направлены на обеспечение безопасности", — говорится в сообщении.

На Куликовом поле в 14.00 (совпадает с мск) запланирован митинг памяти в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек. Памятное мероприятие организовано силами общественной организации "Совет матерей 2 мая", проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.

В прошлом году в Одессе также был запланирован траурный митинг, но из-за анонимного сообщения о минировании Куликова поля правоохранители оцепили территорию и не пустили туда участников акции. Люди, пришедшие почтить память погибших, провели памятный митинг за пределами оцепления.