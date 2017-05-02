Китай потребовал у США прекратить размещение ПРО THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай выступает против развертывания американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, призывает соответствующие стороны прекратить процесс, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Я думаю, что касается THAAD, то наша позиция ясная и решительная. Мы против размещения THAAD в Южной Корее. Мы призываем соответствующие стороны немедленно прекратить развертывание THAAD", — сказал Гэн Шуан, отметив, что Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов.
В минувшую среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в прошлый четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.