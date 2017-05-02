В Цюрихе вандалы облили краской здание генконсульства Турции

АНКАРА, 2 мая – РИА Новости. Неизвестные забросали бутылками с краской здание генконсульства Турции в швейцарском Цюрихе, а на стоянке перед дипмиссией и на стене близлежащего здания оставили надписи, призывающие к убийству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает агентство Anadolu.

По словам генконсула Турции в Цюрихе Асийе Нурджан, нападение на дипмиссию совершили около 60 злоумышленников в масках. Пока никто из них не задержан.

"К счастью, атака произошла в нерабочий день — Первого мая. Кроме сотрудников сил безопасности, в здании никого не было. Поэтому никто не пострадал", — отметила дипломат.

В организации нападения подозревают сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которые ранее совершали акции, направленные против президента Турции Тайипа Эрдогана. В марте на демонстрации в центре Берна они несли плакат с призывом к убийству турецкого лидера, что вызвало резкую реакцию в Анкаре.