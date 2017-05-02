Макрон рассказал, какими качествами должен обладать премьер Франции

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон почти решил, кто станет премьер-министром в случае его победы на выборах.

"Я почти выбрал своего премьер-министра. Я колеблюсь между двух кандидатур — мужчины и женщины", — сказал Макрон в интервью телеканалу FMTV . Он отметил, что в правительстве должны быть люди "с опытом, который исходит из гражданского общества". В его команде также будут и политические деятели, возможно даже те, кто уже был министрами, но политик будет делать выбор на основе их компетенции, а не политического веса.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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