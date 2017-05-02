"Безрассудная провокация": КНДР назвала маневры США толчком к ядерной войне

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики приняли участие в совместных с Южной Кореей учениях. В Пхеньяне эти маневры расценили как провокацию, которая толкает регион к ядерной войне.

Учения на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние два месяцы, когда Южная Корея и США начали учения Key Resolve. Сеул выставил на маневры порядка 300 тысяч своих военных, а американцы — почти десять тысяч.

Параллельно в регионе стартовали другие маневры: южнокорейские войска отрабатывали взаимодействие с ударной авианосной группой США, во главе с авианосцем "Карл Винсон".

В Минобороны Южной Кореи агентству Ренхап рассказали, что в маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика В-1В Lancer, дислоцированные на Гуаме.

"Бомбардировщики принимали участие в учениях недалеко от Корейского полуострова в течение двух-трех часов", — приводит агентство слова своего источника.

Сообщается, что самолеты совершили полет над территорией Южной Кореи и в Японском море. В Сеуле заявили, что маневры направлены на "сдерживание провокаций" со стороны Пхеньяна.

В-1В Lancer способен нести на своем борту как обычные бомбы, так и ядерное оружие. Самолет был принят на вооружение армии США в 1985 году.

Реакция КНДР

Маневры американских стратегических бомбардировщиком вызвали возмущение в Северной Корее.

"Эта безрассудная военная провокация толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны", — говорится в заявлении Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), которое цитирует Рейтер.

В понедельник Пхеньян заявил, что совместные учения США и Южной Кореи были "отработкой сброса ядерной бомбы" на ключевые объекты в КНДР. Власти страны пообещали "в максимальном темпе ускорять меры для наращивания сил ядерного сдерживания".

"КНДР продолжит укреплять свой военный потенциал для самозащиты и превентивного ядерного удара", — заявил представитель северокорейского МИД.

В субботу Северная Корея провела третью за месяц попытку запустить баллистическую ракеты. Как и в предыдущих случаях, испытания закончились провалом — снаряд упал в 50 километрах от места старта.

Тихоокеанское командование США заявило, что запущенная ракета не представляла угрозы для соседей и не покидала пределы КНДР.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В понедельник американский президент Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением. По словам политика, он готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — заявил Трамп в интервью Bloomberg

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для подобных встреч сейчас "нет условий". По его словам, "если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся".

Спайсер также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное, чтобы устранить ее".

При этом сам Трамп пояснил, что не намерен проводить "красную черту" в отношении Северной Кореи.

"Мне не нравится проводить красные линии, но я действую, если должен действовать", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Возможность военного вмешательства США

С более резким заявлением выступил советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер. В интервью тому же Fox News он заявил, что "КНДР представляет серьезную угрозу для США".

"Мы должны предпринять какие-то действия с нашими партнерами в регионе и в мировом масштабе", — сказал Макмастер.

Он уточнил, что это включает в себя возможность расширения санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Проблемы США в случае войны

"Это (также) значит быть готовым к военному вмешательству, если будет необходимость", — добавил советник Трампа.

Обозреватель издания Foreign Policy Томас Рикс считает, что в случае начала полномасштабных боевых действий против Северной Кореи США столкнутся с рядом серьезных проблем.

По данным журналиста, Вашингтон долгие годы прорабатывал возможность начала войны с КНДР. Так, например, план 5027 подразумевал развертывание сотен тысяч военнослужащих, около половины американского флота и более тысячи самолетов за 90 дней.

Среди проблем, с которыми предстоит столкнуться американским военным, Рикс отмечает невозможность гарантированного поражения северокорейских ракет, спрятанных в горах, и способность Пхеньяна использовать артиллерию в районе демилитаризованной зоны. Во втором случае под прямым ударом может оказаться столица Южной Кореи.

Обозреватель Foreign Policy отмечает, что по мере продвижения США вглубь КНДР американским военным придется не только поддерживать порядок на занятых территориях, но и обеспечивать жителей страны продовольствием.